Внимание: ваш погрузчик Heli уже прибыл на склад

Уважаемый покупатель! Рады сообщить, что ваш погрузчик дизельный Heli уже прибыл на склад и ждет отгрузки. Мы также считаем своим долгом напомнить, что вилочные погрузчики «Хели» - это незаменимая техника на складах компаний среднего и малого звена. Почему? Все просто!

Проходит даже в узких пролетах Китайская техника, в том числе погрузчик Heli CPCD отличается удивительно компактными размерами 2702(без вил) x 1225 x 2090 мм. Иными словами, погрузчик данной модели, а также большинство его собратьев по бренду, не превышает ширины вашего рабочего стола. Это означает, что погрузчики «Хели» могут работать не только на маленьких заставленных складах, но даже в вагоне поезда, автофургоне или внутри контейнера. Поднимает грузы без лишних разговоров Вилочные погрузчики «Хели» укладывают на полки и снимают грузы до 10 тонн буквально в один заход. Этого достаточно, чтобы поднять паллет с кирпичами или тяжелыми коробками на высоту до 7 метров. Хотите опробовать технику в полевых условиях?

Запишитесь на бесплатный тест-драйв! Не капризничает на бездорожье Уговаривать не придется! Погрузчики марки Heli работают с пол-оборота как в помещении, так и на открытых площадках. Отсутствие асфальта и даже грязь их не пугает. Все потому, что техника оснащается мощными японскими двигателями Isuzu, Kubota, Nissan и Mitsubishi, а также пневматическими шинами с глубоким протектором.

Дает возможность оператору нормально работать, а не выживать

Увеличенная рабочая зона, расположенные буквально под рукой кнопки и рычаги управления, мягкое кресло с жесткой поддержкой спины – все это делает рутинную ежедневную работу оператора комфортной и приятной. За рулем Heli не грех провести и 8, и 12 рабочих часов.

Для справки. Вилочные погрузчики Heli занимают 4-е место по популярности среди всех существующих моделей складской техники. И это при том, что оборудование данной марки стоит относительно недорого, а контроль производства осуществляется в Китае на государственном уровне.

Экономит ваши деньги

Покупая погрузчик Heli, вы ничего не теряете! Вся техника оснащается японскими комплектующими, на которые действует гарантия 3 года. При этом после покупки вы не остаетесь с техникой один на один. Наша компания проводит полное и совершенно бесплатное техническое обслуживание в течение всего гарантийного периода.

Более того, в повседневной работе оператору будет достаточно собственных знаний автомобиля, чтобы управляться с ключевыми механизмами погрузчика. Это значит, что вам не придется обращаться в сервисные центры за каждой мелочью. Экономия налицо.

Погрузчики Heli: цены доступны

Чтобы убедиться в этом, просто полистайте наш каталог. Для уточнения стоимости погрузчиков с дополнительным оборудованием обратитесь к консультантам по телефону или через электронную почту.

Наша компания поставляет вилочные погрузчики Heli в любой город России. Работаем с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Возможна оплата в рассрочку, лизинг.