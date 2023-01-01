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Погрузчики HELI

Вилочные погрузчики HELI - начало успеха.
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20 лет на российском рынке20 лет на российском рынке
3 года гарантии3 года гарантии
Более 12500 единиц эксплуатируются в РоссииБолее 12500 единиц эксплуатируются в России
Техническая пожжержка и сервисное обслуживание по всей РосииТехническая поддержка и сервисное обслуживание по всей Росии
Более 15000 наименований запчастей на складах в РоссииБолее 15000 наименований запчастей на складах в России
Входит в ТОП-10 мировых производителей напольного транспортаВходит в ТОП-10 мировых производителей напольного транспорта
№1 в Китае№1 в Китае
Автопогрузчики от 1 до 10 тоннАвтопогрузчики от 1 до 10 тонн Автопогрузчики от 10 до 46 тоннАвтопогрузчики от 10 до 46 тонн Электропогрузчики до 3 тоннЭлектропогрузчики до 3 тонн Электропогрузчики от 3 до 7 тоннЭлектропогрузчики от 3 до 7 тонн Ричтраки HELIРичтраки HELI Тяговые аккумуляторыТяговые аккумуляторы

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Внимание: ваш погрузчик Heli уже прибыл на склад

вилочные погрузчики heli от дилера

Уважаемый покупатель! Рады сообщить, что ваш погрузчик дизельный Heli уже прибыл на склад и ждет отгрузки. Мы также считаем своим долгом напомнить, что вилочные погрузчики «Хели» - это незаменимая техника на складах компаний среднего и малого звена. Почему? Все просто!

Проходит даже в узких пролетах

Китайская техника, в том числе погрузчик Heli CPCD отличается удивительно компактными размерами 2702(без вил) x 1225 x 2090 мм.

Иными словами, погрузчик данной модели, а также большинство его собратьев по бренду, не превышает ширины вашего рабочего стола.

Это означает, что погрузчики «Хели» могут работать не только на маленьких заставленных складах, но даже в вагоне поезда, автофургоне или внутри контейнера.

Поднимает грузы без лишних разговоров

Вилочные погрузчики «Хели» укладывают на полки и снимают грузы до 10 тонн буквально в один заход.

Этого достаточно, чтобы поднять паллет с кирпичами или тяжелыми коробками на высоту до 7 метров.

Хотите опробовать технику в полевых условиях?
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Не капризничает на бездорожье

Уговаривать не придется! Погрузчики марки Heli работают с пол-оборота как в помещении, так и на открытых площадках.

Отсутствие асфальта и даже грязь их не пугает. Все потому, что техника оснащается мощными японскими двигателями Isuzu, Kubota, Nissan и Mitsubishi, а также пневматическими шинами с глубоким протектором.

Дает возможность оператору нормально работать, а не выживать

Увеличенная рабочая зона, расположенные буквально под рукой кнопки и рычаги управления, мягкое кресло с жесткой поддержкой спины – все это делает рутинную ежедневную работу оператора комфортной и приятной. За рулем Heli не грех провести и 8, и 12 рабочих часов.

Для справки. Вилочные погрузчики Heli занимают 4-е место по популярности среди всех существующих моделей складской техники. И это при том, что оборудование данной марки стоит относительно недорого, а контроль производства осуществляется в Китае на государственном уровне.

Экономит ваши деньги

Покупая погрузчик Heli, вы ничего не теряете! Вся техника оснащается японскими комплектующими, на которые действует гарантия 3 года. При этом после покупки вы не остаетесь с техникой один на один. Наша компания проводит полное и совершенно бесплатное техническое обслуживание в течение всего гарантийного периода.

Более того, в повседневной работе оператору будет достаточно собственных знаний автомобиля, чтобы управляться с ключевыми механизмами погрузчика. Это значит, что вам не придется обращаться в сервисные центры за каждой мелочью. Экономия налицо.

Погрузчики Heli: цены доступны

Чтобы убедиться в этом, просто полистайте наш каталог. Для уточнения стоимости погрузчиков с дополнительным оборудованием обратитесь к консультантам по телефону или через электронную почту.

Наша компания поставляет вилочные погрузчики Heli в любой город России. Работаем с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Возможна оплата в рассрочку, лизинг.